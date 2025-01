Turris, la prossima penalizzazione si deciderà il 28 gennaio: i possibili scenari

La Turris pronta a ricevere una nuova penalizzazione. Si deciderà il prossimo 28 gennaio (Foto Salvatore Varo)

Continua il momento sportivo drammatico per la Turris. Nonostante il “sussulto” in campo di domenica scorsa, con il pareggio in casa contro il Potenza, dal lato societario continuano i guai. Come noto nelle scorse settimane, la Turris è in attesa di ricevere una nuova penalizzazione.

Il tutto è riconducibile all’ultima scadenza bimestrale, dove i corallini ancora una volta non hanno effettuato tutti i pagamenti prestabiliti dalla FIGC.

Per questo motivo, la Covisoc in mattinata ha deciso di bloccare il mercato della Turris, oltre a quello del Taranto, che galleggia in acque simili a quelle della squadra di Torre del Greco.

Nuova penalizzazione in vista per la Turris, tutte le possibili ipotesi

L’ex direttore sportivo Rosario Primicile aveva dichiarato ieri a Turris Live che l’irregolarità era arrivata a causa di un errore bancario. Nonostante ciò, i corallini sono destinati ad una nuova penalizzazione.

Le ipotesi sono sostanzialmente due. Nel caso in cui non si confermi l’errore esterno, i corallini riceveranno la terza penalizzazione della stagione.

Si andrà dai 4 ai 6 punti: sarà poi a discrezione degli organi competenti decidere. La speranza è chiaramente quella dei quattro punti, grazie all’aiuto dell’avvocato Chiacchio, che dovrebbe difendere la Turris in questa vicenda.

Nel caso in cui invece, sarà confermato l’errore esterno annunciato in esclusiva da Primicile ai nostri microfoni, la penalizzazione non verrà inflitta ed i corallini potranno tirare un sospiro di sollievo.

Il tutto però dovrà essere documentato sotto ogni aspetto nei prossimi giorni, così che il caso possa essere analizzato e il Tribunale Federale possa “perdonare” la Turris.

In ogni caso, come riferito da Nicola Binda, sempre durante la puntata di Turris Live andata in onda ieri sera, i corallini concluderanno la stagione e ogni rischio di radiazione sembra essere stato definitivamente scongiurato.