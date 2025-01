Turris, nuove cessioni in vista: Nicolao si guarda attorno, Morrone vicino al Team Altamura

Altre due cessioni in vista in casa Turris, ai saluti Nicolao e Morrone

Nuova settimana e nuove cessioni in vista per la Turris. I corallini, in questa sessione di mercato, stanno vivendo un vero e proprio incubo. Quasi tutti hanno la valigia pronta, alla ricerca di un’avventura più tranquilla. Un momento storicamente difficile che peggiora giorno dopo giorno, mentre i tifosi cercano un barlume di chiarezza che continua a mancare.

Dopo gli addii di Ekuban, Scaccabarozzi, Casarini, Marcone, Cocetta e Solmonte, altri due calciatori sono molto vicini a lasciare la causa corallina. Giuseppe Nicolao e Biagio Morrone sono i nomi dei prossimi partenti, ma rischiano di non essere gli ultimi.

Nicolao e Morrone si guardano attorno, anche per loro si sta chiudendo l’avventura alla Turris

Chi è più vicino all’addio in questo momento è il mediano Biagio Morrone. L’ex Monopoli dopo una discreta prima metà di campionato è in trattativa con il Team Altamura. I contatti tra le parti sono iniziati già da qualche giorno e la quadra è molto vicina. Avventura corallina dunque agli sgoccioli per il centrocampista, che in stagione ha siglato un gol contro il Latina.

Servirà invece qualche giorno in più per Giuseppe Nicolao. L’esterno sinistro ha gli apprezzamenti di Renate, Campobasso e Pineto. Da quanto raccolto dalla nostra redazione però, il calciatore sta continuando ad aspettare, in attesa di una chiamata dal girone C. Anche lui però è destinato a partire, dopo essere arrivato a Torre del Greco nello scorso mercato di riparazione dal Brindisi.

In entrata nulla da segnalare, il blocco resta e la Turris è con le mani legate a tempo indeterminato. Nel mentre “gli obiettivi” di Rosario Primicile non aspettano più. Il primo è Llano che nelle prossime ore firmerà in prestito con la Pianese, squadra del girone B di Serie C.