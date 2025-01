Parco giochi di via Calastro, addio al degrado: partono i lavori di riqualificazione

Via Calastro, partono i lavori al parco giochi

Sono partiti i lavori a via Calastro a Torre del Greco per riqualificare l’area giochi per bambini che versava nel degrado.

Parco giochi a Calastro, via ai lavori

Sono cominciati ieri 16 gennaio i lavori di riqualificazione, ripristino e messa in sicurezza dell’area giochi di via Calastro a Torre del Greco.

Uno spazio da sogno, praticamente sul mare, a due passi dal porto cittadino e fornito di giostre per i più piccoli ed attrezzature per attività ginniche: tutto, purtroppo, reso praticamente inutilizzabile da atti vandalici, incuria, sporcizia, mareggiate e scarsa manutenzione.

Grazie ad un finanziamento regionale del valore di 20.000 euro e all’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, l’area sarà rimessa a nuovo e resa fruibile ai torresi, piccoli e grandi.

Sul posto, per l’inizio dei lavori, l’assessore Laura Vitiello che ha ringraziato dirigenti e funzionari degli uffici arredo e decoro urbano: “Riconsegneremo alla comunità non solo un’area verde ma un presidio di aggregazione e socialità sicuro, accessibile e alla portata di tutti”, le sue parole.

Riqualificazione ok: dopo bisogna preservare l’area

Via Calastro è la “culla” della città di Torre del Greco: il borgo vicino al mare, insieme alla contrada Sora, rappresentano il nucleo originario della città del corallo.

Un patrimonio storico da preservare ed abbellire, magistralmente raccontato anche attraverso il nostro documentario web “Ti porto a Torre” ed i ricordi di Carlo Boccia che prese il via – simbolicamente – proprio in quest’area.

Ma la zona del parco giochi di via Calastro è stato più volte al centro, negli ultimi anni, di diverse iniziative di clean up, eventi di pulizia su impulso di diverse associazioni cittadine che hanno cercato di restituire decoro all’area.

Si è, però, sempre trattato di interventi estemporanei e l’area è sempre in breve tempo ritornata nel degrado: l’ultima denuncia partì proprio dalle pagine di Vesuviolive.it, nello scorso mese di agosto, quando testimoniammo con un reportage video le condizioni disastrose dell’area.

Ora, l’importante intervento delle istituzioni per dare meritato decoro e fruibilità al nucleo originario della città, per chi la vive e per le generazioni future: con l’augurio che all’impegno morale ed economico della rinascita faccia seguito il dovere di preservare quanto realizzato, da parte di chi fruirà di quell’area e – subito dopo – delle istituzioni stesse.