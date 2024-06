Si chiama “Ti porto a Torre”, la docuserie in pillole prodotta da VesuvioLive.it con Carlo Boccia, memoria storica della città di Torre del Greco: si parte con i racconti della zona porto e di via Calastro.

Oggi al via “Ti porto a Torre”: storie, aneddoti e “fattarielli”

Immortalare e diffondere i racconti di un’enciclopedia vivente della città di Torre del Greco, con un taglio social ed argomenti che prendono spunto dai luoghi della quotidianità cittadina. È questo lo spirito del progetto intrapreso da VesuvioLive.it grazie al contributo eccezionale, alla profonda conoscenza e alla disponibilità di Carlo Boccia.

Non si tratta di un percorso storico o accademico, ma di passeggiate nei luoghi che oggi fanno parte del presente cittadino e che racchiudono un passato che non può essere smarrito. Aneddoti, memorie, “fattarielli” degli anni che furono. Partire dalle tante “storie” per ricostruire la nostra Storia, quella con la maiuscola.

“Soltanto conoscendo la città si può imparare ad apprezzarla”, spiega Carlo Boccia nell’anteprima del progetto. Una missione che ha intrapreso da tempo: trasmettere alle nuove generazioni l’amore per la città che ha da sempre vissuto e che ha visto cambiare, stagione dopo stagione. Farlo con tutti i mezzi a sua disposizione: dai racconti verbali ai social, dal più tradizionale dei libri stampati ai reels. Un obiettivo che VesuvioLive.it ha scelto di condividere, incoraggiare e diffondere come un megafono.

Un lavoro per i torresi, certo, per coltivare l’affezione alle proprie radici: ma che potrebbe dipingere di fascino mura, angoli, palazzi e scorci che troppo spesso agli occhi dei locali sembrano insignificanti. Magari incuriosendo ed attirando turisti, come molti auspicano per rilanciare il nome di Torre del Greco nell’olimpo delle mete e località in cui merita di risiedere.

Si parte da via Calastro: la storia di Torre iniziò qui

“Ti porto a Torre” sarà costituito da una serie di brevi video, pillole di racconti su Torre del Greco. La prima “stagione” di questa serie racconterà della zona mare, alla quale la città è indissolubilmente legata e lo stesso Carlo Boccia ha da sempre vissuto nel quotidiano.

Si parte da via Calastro, nucleo originario del borgo che, insieme alla contrada Sora, furono l’embrione dell’odierna città del corallo. Il primo episodio sarà pubblicato oggi, mercoledì 12 giugno alle ore 13.00 sulla pagina Facebook Torre del Greco VesuvioLive.it e successivamente su tutte le piattaforme social di VesuvioLive.it: Instagram, YouTube e TikTok.

I successivi episodi saranno pubblicati ogni mercoledì ed ogni sabato alle ore 12.00 in punto in anteprima su Facebook e nelle ore e giorni successivi sulle altre piattaforme. La scelta dell’orario non è casuale: è l’ora in cui i rintocchi delle campane sono più numerosi, il momento della giornata in cui storicamente il tempo si scandisce e si chiama a raccolta la popolazione: come oggi cerchiamo di fare – seppur virtualmente – attorno al focolare della memoria.