ULTIM’ORA/ Torre del Greco, auto in fiamme in pieno centro: altre vetture coinvolte nell’incendio

Un pericolosissimo incendio è divampato nella notte a Via Armando Diaz a Torre del Greco intorno alle ore 23. Un’auto è andata in fiamme mentre era in transito lungo il viale della zona residenziale di Torre del Greco: stando alle prime testimonianze, pare si trattasse di una Nissan Micra vecchio modello.

Incendio a Torre del Greco, paura in viale Armando Diaz

In pochi minuti, le fiamme divampate dalla prima auto hanno causato un incendio che ha avvolto nelle fiamme anche le altre auto parcheggiate ai bordi della strada. Almeno quattro, in totale, le vetture che hanno subito gravi danni, ma le fiamme pare abbiano danneggiato in vario modo anche altri veicoli nelle vicinanze. Immediato l’intervento della Polizia, il cui commissariato si trova a pochissimi metri di distanza: in breve sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco che sono immediatamente intervenuti per evitare ulteriori pericoli:

Stando ai testimoni, alcune delle auto in sosta sarebbero state alimentate a GPL: una circostanza che accresce il pericolo in situazioni simili. Anche per questo, nei primi momenti è stata grandissima la paura dei residenti di via Diaz, molti dei quali sono scesi in strada cercando di allontanare le proprie vetture. Solo il pronto intervento di tutte le autorità coinvolte ha evitato una probabile catastrofe: sfiorato il coinvolgimento di altri veicoli ed evitato che l’incendio, che ha interessato anche il fogliame di alcuni alberi, potesse estendersi lungo il viale alberato.

L’incendio ha coinvolto altri veicoli

Dai primi rilievi e dalle testimonianze, sembra che non ci siano feriti: il conducente dell’autoveicolo andato in fiamme per primo, infatti, pare che abbia immediatamente abbandonato lo stesso appena si è accorto del pericolo incombente. Testimoni lo hanno visto allontanarsi illeso, riferendo peraltro che si trattava di una persona anziana.

Nel giro di un’ora circa, l’incendio è stato domato e la situazione è tornata sotto controllo. L’area di via Diaz è stata transennata per consentire i rilievi del caso e la rimozione in sicurezza della carcassa dell’auto bruciata.