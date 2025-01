UFFICIALE/ Turris, arrivano altri sei punti di penalizzazione

Arrivano altri sei punti di penalizzazione per la Turris. I corallini sono stati puniti per non aver rispettato gli adempimenti dello scorso 16 dicembre. Sei punti che si aggiungono ai cinque già incassati in autunno, per le precedenti irregolarità segnalate dalla Covisoc e, successivamente, dalla Federcalcio. Un totale di -10 per i corallini, sempre più in difficoltà.

Penalizzazione anche per il Taranto, il fanalino di coda del Girone C è stato punito con un pesante -9. Che si va ad aggiungere agli altri dieci dati in precedenza e mettendo i pugliesi in “punteggio negativo” in classifica con un -3.

Turris penalizzata ancora, ecco il comunicato ufficiale della FIGC

Una stagione che oramai ha preso le somiglianze di un lungo calvario. Per la Turris arriva l’ennesima penalizzazione (stavolta di -6) che mette un ulteriore gradino verso una retrocessione che oramai è quasi certa.

Occhio però alla scadenza del prossimo 16 febbraio, ritorna la possibilità di una radiazione dal campionato, che porrebbe fine a questo scempio. La Turris è oramai un lontano ricordo per i propri tifosi che non vedono l’ora di chiudere quanto prima questa stagione e ripartire da zero, con una nuova società e con la voglia di ritornare a competere sul rettangolo verde.

“Nell’udienza fissata il 28 gennaio 2025, sui deferimenti proposti dal Procuratore Federale del 31 dicembre 2024, preliminarmente riuniti, nei confronti dei sigg.ri Antonio Piedepalumbo ed Ettore Capriola, nonché nei confronti della società SS Turris Calcio Srl,

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Ettore Capriola”.

Irroga le seguenti sanzioni: