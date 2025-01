Un grido d’aiuto per i gatti del cimitero torrese: “Servono cibo e volontari, il comune ci aiuti!”

Appello delle volontarie che gestiscono la colonia felina presente al cimitero di Torre del Greco: serve una mano per gestire i gatti, cibo ed interventi sanitari.

Colonia felina a Torre del Greco: serve una mano

Una richiesta di aiuto accorata, rivolta a cittadini ed istituzioni, affinché possano sensibilizzarsi rispetto alla cura della colonia felina presente all’interno del cimitero cittadino.

Si tratta di una presenza fissa ed ufficialmente riconosciuta e tutelata dall’amministrazione comunale: ma questo non basta a garantire il benessere degli amorevoli amici a quattro zampe che sono affidati alla cura di un piccolo gruppo di volontarie facenti riferimento alla pagina Facebook “Colonia Felina Volontarie Torre del Greco”.

Servono cibo, cure, medicine e braccia volenterose per dare una mano nella cura della colonia che – probabilmente anche a causa di scarsa sterilizzazione degli animali – cresce a dismisura: all’atto del riconoscimento erano circa 30 i gatti identificati, ma in poco più di un anno il numero è cresciuto fino a superare le 100 unità.

“Cibo, cure e volontari: le istituzioni non ci aiutano, facciamo appello anche ai cittadini”

“Purtroppo, in loco le volontarie non ricevono quasi nessun aiuto. Comune ed Asl sembrano quasi totalmente indifferenti alla situazione ed anche sensibilizzare le persone risulta un’impresa da Gladiatore”, racconta Monica, che ha preso in adozione la piccola Minù due anni fa proprio dalla colonia.

“Purtroppo, come tante altre situazioni al sud, facciamo fatica sotto ogni punto di vista: sia per il cibo, sia per le cure veterinarie straordinarie che di routine (vaccini, sterilizzazioni e varie)”.

Secondo i dati delle volontarie servono tra i 7 e gli 8 kg di crocchette al giorno e circa 30 scatolette di umido per sfamare (parzialmente) una colonia come quella del cimitero torrese: alimenti che vengono forniti esclusivamente da cittadini e cittadine sensibili alla questione.

“Vorremmo trovare il modo per far capire che non chiediamo altro che sostegno da Comune e da Asl, ma anche sensibilizzare i cittadini torresi oltre che le istituzioni”.

Alla pagina “Colonia Felina Volontarie Torre del Greco” sono presenti tutti i riferimenti delle volontarie per fornire aiuto di ogni tipo: economico, materiale o forza lavoro. Nell’attesa che l’amministrazione comunale o l’ASL possano trovare la formula giusta per intervenire in tutela dei “cittadini pelosetti”.