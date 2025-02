Liceo De Bottis, offerta formativa tra passato e futuro: indirizzi e laboratori raccontati in un Open Day

Un Open Day al Liceo “De Bottis” di Torre del Greco per raccontare nel dettaglio la grande offerta formativa dell’istituto di via Dalla Chiesa: dai tradizionali percorsi linguistici alle professioni del futuro tra Intelligenza Artificiale e realtà aumentata.

Liceo De Bottis, l’offerta formativa in un Open Day

Mattinata a porte aperte quella di sabato 1° febbraio al Liceo statale De Bottis di Torre del Greco per il secondo Open Day di quest’anno scolastico dopo il grande successo della prima giornata.

L’incontro organizzato nell’ambito delle attività di orientamento in entrata è importante per informare i potenziali nuovi iscritti circa la grandissima offerta formativa messa in campo da quello che una volta era il semplice “liceo classico”.

Sono infatti giornate importanti per i ragazzi che stanno terminando il ciclo triennale della scuola secondaria di primo grado e per le loro famiglie: è il momento della scelta dell’indirizzo di studi superiore, c’è tempo fino al 10 febbraio 2025.

Liceo De Bottis gli indirizzi e le curvature

Oggi, e già da diversi anni, accanto ai percorsi di studio classici e linguistici si sono affiancate delle specializzazioni che guardano verso la varietà delle nuove professioni e delle opportunità offerte dalle tecnologie.

L’Open Day ha consentito di raccontare che anche gli studi classici sono ancora alla base della formazione e che latino e greco sono tutt’altro che “lingue morte”.

Ma due varianti arricchiscono l’offerta formativa: il liceo classico a curvatura biomedica (che potenzia l’apprendimento delle discipline scientifiche, orientando i gruppi classe allo studio della logica e della biologia, sia teorico che laboratoriale) ed il liceo classico a curvatura archeologica-demo-etno-antropoligica, con un approccio dedito ai beni culturali ed in particolare a quelli presenti sul territorio (ne è un esempio il lavoro di tutela su Villa Sora).

Non mancano gli indirizzi linguistici, nei quali ragazzi e ragazze potranno seguire lezioni di francese, spagnolo e tedesco oltre che di inglese, presente in tutti i percorsi. Anche il percorso linguistico è stato arricchito da una variante a curvatura archeologica.

L’impegno di dirigente e docenti: il liceo a dimensione di famiglia

L’Open Day è stato occasione per toccare con mano la realtà della vita scolastica del Liceo De Bottis, non soltanto per quanto riguarda i percorsi formativi ma, soprattutto, per l’aspetto strettamente umano e familiare che caratterizza l’istituto, aspetto fortemente perseguito dall’instancabile lavoro della Dirigente Scolastica prof. Letizia Spagnuolo, dei suoi più stretti collaboratori e di tutto il corpo docente e non.

Con un forte spirito di collaborazione interclasse, di partecipazione degli studenti alla vita attiva della scuola e di un contatto umano e familiare che la dimensione del corpo studenti consente di garantire ampiamente, come sottolineato dall’organizzatrice delle giornate di orientamento prof. Ornella Barba, il Liceo De Bottis vive anni di profondo rilancio in tutto il tessuto sociale cittadino di Torre del Greco e non solo.

Il prof. Alfonso Langella ha invece posto l’accento sulla continuità tra passato, presente e futuro dell’istituto: una storia che comincia nel 1929, che ha formato le eccellenze torresi della politica e della cultura poi esplose a livello nazionale e non solo.

Non è il classico “liceo classico”

Una scuola che, alla soglia del suo primo secolo di vita, riesce a reinventarsi costantemente: tra l’Intelligenza Artificiale che aiuta i ragazzi nell’apprendimento delle lingue, la realtà virtuale ed il mondo della simulazione per la comprensione dei concetti più complessi, una finestra costantemente aperta sull’Europa e sul mondo con i progetti Erasmus+, eTwinning ed il ventaglio di proposte per l’approfondimento sulle lingue straniere.

Non è il classico “liceo classico“: si può affermare con piena convinzione e senza timore di scadere nello slogan. Il De Bottis si propone tra le prime scelte per i ragazzi che sono chiamati, in questi giorni, a compiere scelte formative determinanti per il proprio futuro.

Tutte le informazioni sull’offerta formativa, sulle attività e gli indirizzi scolastici e sulle procedure da seguire per l’iscrizione sono reperibili sul sito web istituzionale della scuola: liceodebottis.edu.it.