ESCLUSIVA/ Campo (agente Nocerino): “Capriola bugiardo. Trattative saltate per colpa sua, vuole il male della Turris”

In esclusiva ai microfoni di Vesuvio Live, siamo riusciti ad intercettare Giuseppe Campo, procuratore di Luca Nocerino della Turris. Il calciatore sembrava oramai promesso sposo del Sorrento, ma complice “l’ennesimo capriccio” di Capriola la cessione è saltata.

Durante l’intervista, il procuratore ci ha svelato anche il futuro di Samuel Pugliese, che con modalità analoghe si è visto saltare il suo trasferimento alla Ternana.

Le parole di Campo sulle mancate cessioni di Nocerino e Pugliese dalla Turris

“Capriola non vuole bene alla Turris e ai figli di Torre del Greco. La trattativa per la cessione di Luca Nocerino al Sorrento è saltata per colpa sua. E’ stato un bugiardo con noi ma non solo. Ci ha chiesto delle cifre per l’uscita del ragazzo e una volta raggiunte non ha mantenuto i patti decidendo di non accettare la proposta del Sorrento”.

“Ieri ma non solo, abbiamo avuto giornate molto particolari in sede di mercato. Dopo aver soddisfatto tutte le richieste di Capriola, il dirigente ci ha negato la vendita del calciatore dicendo che lui salverà la Turris. E’ assurdo un tale comportamento, abbiamo fatto di tutto per agevolare la trattativa. Io ho rinunciato a dei soldi legati alla procura del calciatore e Luca era pronto a rinunciare a tutti gli arretrati che la Turris ancora deve pagare. Lo stesso trattamento lo posso garantire che è stato fatto messo in atto anche con Pugliese. Il suo trasferimento alla Ternana è saltato per lo stesso identico motivo”.

“Avevamo varie proposte sul tavolo, tra cui quella del Sorrento che per schema di gioco era la migliore scelta per Luca. Capriola si è messo in mezzo trattando lui personalmente e non rispettando gli accordi. Noi aspetteremo il 16 febbraio, per capire la situazione, se la squadra sarà radiata o meno. Se la Turris continuerà il campionato, aspetteremo l’estate, dove ci sarà più tempo per analizzare ogni proposta”.

“Luca ha dato tutto per la maglia della Turris ed era il momento di andare via. Purtroppo è brutto parlare di queste cose, ma serviva un cambio di maglia. Noi abbiamo cercato di fare il meglio anche per la Turris, presentando alla società un’offerta economica per il calciatore, a differenza delle altre uscite che sono state fatte a zero”

“A Torre è stata una stagione complicata fin da subito. La scelta di Conte per me è sbagliata, è il peggior allenatore che poteva capitare alla Turris. Tanti calciatori si sono ritrovati a giocare fuori ruolo, tra cui Luca che ha giocato da quinto a centrocampo o da mezz’ala, quando lui è un esterno offensivo”.