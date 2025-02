Mancato trasferimento Nocerino, Capriola: “Offerta irricevibile. Turris deve mantenere rosa competitiva”

In seguito alla pubblicazione, in esclusiva, dell’articolo di Vesuviolive.it dal titolo: “ESCLUSIVA/ Campo (agente Nocerino): “Capriola bugiardo. Trattative saltate per colpa sua, vuole il male della Turris”, Ettore Capriola ha replicato nel modo che segue:

“Sono stato contattato a dieci minuti dalla chiusura del calciomercato. Offerta per Nocerino di euro 20.000. Neppure un calciatore del settore giovanile vale così poco. Stanno cercando di lucrare sulla situazione della Turris. Nocerino è un giovane che beneficia del minutaggio e, venendo dal settore giovanile della Turris, con ogni partita giocata apporta un elevato contributo. Piuttosto dovrebbero vergognarsi a voler approfittare dello stato di bisogno della Turris. Il Sorrento non aveva neppure tutta la somma offerta in stanza di compensazione”.

“Un’offerta irricevibile per un calciatore di elevata qualità. La Turris deve mantenere una rosa quanto più competitiva possibile. Il calciatore ha un valore elevato, ci è sempre stato detto che sarebbe arrivata un’offerta alta. Vista la situazione, ed i continui articoli denigratori della Turris, negli ultimi minuti del calciomercato hanno fatto la vergognosa offerta pensando di prenderci per il collo. Tutto orale, nulla di scritto. Tutto all’ultimo minuto nonostante ci sia stato un mese intero di possibilità per la trattativa”.