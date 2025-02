Dolore a Torre del Greco, Christiana non ce l’ha fatta: dopo il sogno della laurea è morta

Si chiamava Christiana Navone ed era originaria di Torre del Greco, la giovane ragazza morta a causa di un brutto male che non le avrebbe lasciato scampo. Soltanto pochi mesi fa, a Siena, aveva realizzato uno dei suoi più grandi sogni: quello di laurearsi, avviandosi verso la professione di odontoiatra.

Torre del Greco piange Christiana Navone: giovane ragazza morta

Ad annunciare la tragica notizia attraverso i social è stato il politico e senatore per la XVIII legislatura Manuel Vescovi: “Christiana Navone ci ha lasciati ma il suo esempio resterà indelebile. Sapeva di avere poco tempo, ma con straordinaria determinazione ha lottato per realizzare il suo sogno: laurearsi prima di andarsene. Un messaggio di forza e coraggio che continuerà a ispirare. Riposa in pace e che il tuo insegnamento di perseguire gli obiettivi sia un esempio”.

Proprio lo scorso 24 luglio Christiana si era laureata con il massimo dei voti dopo aver completato in anticipo il corso di laurea magistrale a ciclo unico interamente in lingua inglese dell’Università di Siena in Dentistry and Dental Prosthodontics.

Un traguardo celebrato dallo Studio Odontoiatrico Navone, con sede a Torre del Greco, dove la giovane dottoressa ha iniziato a praticare la professione, seguendo le orme del suo papà, il dottor Mariano Navone.

Proprio lo scorso dicembre, sui canali social dello studio si celebrava il traguardo della giovane dottoressa: “Quest’anno volge al termine, il tempo è volato. E’ stato un anno intenso, ricco di stimoli positivi e grandi soddisfazioni. Un anno lavorativo che il dottor Mariano Navone ha portato avanti, come sempre, con passione e dedizione insieme ai suoi operosi collaboratori, un lavoro sinergico tra tutte le componenti, offrendo il massimo beneficio ai propri pazienti”.

“Il dottor Navone coglie l’occasione per ringraziare tutti e ricorda l’evento più emozionante che ha caratterizzato questo 2024: la laurea di sua figlia, la dottoressa Christiana, laureata in Dentistry and Dental Prosthodontics, 110 cum laude. La dottoressa lavora presso lo studio da luglio 2024 ed è stata assunta come docente al Master in Endodondontics and Restorative Dentistry presso l’Università di Siena”.

La giovane odontoiatra si occupava principalmente di medicina estetica del viso e del sorriso, igiene orale e sbiancamenti laser. Contemporaneamente insegnava anche Endodonzia e Conservativa al Master di II livello presso l’Università di Siena.