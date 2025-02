Sindaco Mennella: “Lo stadio è del Comune, la Turris deve darci un compenso che non è arrivato”

Il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella in diretta sui canali social di Vesuviolive.it, ha fatto il punto, tra i vari argomenti trattati, anche sulla situazione di casa Turris.

La squadra corallina, oramai condannata alla retrocessione, è a rischio radiazione in vista della prossima scadenza federale del 16 febbraio.

Le parole del sindaco Mennella sulle vicende di casa Turris

“Lo stadio è del Comune e viene dato alla Turris in cambio di un compenso, che purtroppo non è arrivato. I dirigenti dunque sono stati obbligati a mettere in mora la società, anche perché si tratta di denaro pubblico e quindi bisogna assumersi le responsabilità.

Detto questo, voi sapete benissimo che quest’anno è successo di tutto nei confronti del club e dei partner. Ho dovuto chiamare più volte le parti ad ogni scadenza dei pagamenti della Lega. Per me è diventato tutto molto difficile, se oggi la Turris in qualche modo sta ancora continuando, se mi permettete, è anche merito nostro che ci siamo messi lì e cercare una soluzione”.

“Questa situazione è un vero peccato, la Turris per la nostra città è una ricchezza, vederla piena di penalità mi fa solo tristezza. Anche fuori dalla Campania ho trovato persone che conoscevano la storia della Turris e vederla in queste condizioni non è una bella cosa“.

“Nuovo sponsor? Lo prendo con le pinzette, vediamo cosa succede e spero. Sono ottimista per natura, ma bisogna dirlo: si vede che anche i calciatori sono sfiduciati per colpa di questa situazione. Noi siamo qui, se possiamo continuare ad aiutare lo faremo, mettendoci la faccia, come abbiamo sempre fatto”.

“Togliere lo stadio alla Turris? Significherebbe condannarla, capisco l’appello dei tifosi e capisco l’animo di chi veramente sta sempre lì e ama la squadra. Non condivido alcuni atteggiamenti però ripeto, comprendo il loro momento”.