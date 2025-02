“Non avevano i soldi offerti per Nocerino”. Il Sorrento non ci sta e replica a Capriola

Il Sorrento Calcio, in riferimento alle dichiarazioni di Ettore Capriola riportate ieri dal nostro portale, ci ha tenuto a precisare come l’offerta fatta per Nocerino di 20 mila euro fosse più che consona, visti i parametri economici della Serie C, anche in considerazione del fatto che a giugno il calciatore sarà svincolato.

La replica del Sorrento Calcio ad Ettore Capriola

Tra l’altro la Turris dispone di numerosi giovani per i quali beneficia del minutaggio, non certo il solo Nocerino. Oramai quasi l’intero organico è composto infatti da ragazzi aggregati dalla Primavera.

Inoltre, il club campano ha voluto smentire categoricamente l’affermazione del Capriola “Il Sorrento non aveva neppure tutta la somma offerta in stanza di compensazione”. Nessuno può accedere – precisa il Sorrento Calcio – alla camera di compensazione oltre coloro i quali amministrano la società, quindi il presidente della Sport and Leisure Srl, proprietaria della Turris, non avrebbe mai potuto essere a conoscenza di tale informazione, tra l’altro priva di fondamento.

Le dichiarazioni di Ettore Capriola erano state queste:

“Sono stato contattato a dieci minuti dalla chiusura del calciomercato. Offerta per Nocerino di euro 20.000. Neppure un calciatore del settore giovanile vale così poco. Stanno cercando di lucrare sulla situazione della Turris. Nocerino è un giovane che beneficia del minutaggio e, venendo dal settore giovanile della Turris, con ogni partita giocata apporta un elevato contributo. Piuttosto dovrebbero vergognarsi a voler approfittare dello stato di bisogno della Turris. Il Sorrento non aveva neppure tutta la somma offerta in stanza di compensazione”.

“Un’offerta irricevibile per un calciatore di elevata qualità. La Turris deve mantenere una rosa quanto più competitiva possibile. Il calciatore ha un valore elevato, ci è sempre stato detto che sarebbe arrivata un’offerta alta. Vista la situazione, ed i continui articoli denigratori della Turris, negli ultimi minuti del calciomercato hanno fatto la vergognosa offerta pensando di prenderci per il collo. Tutto orale, nulla di scritto. Tutto all’ultimo minuto nonostante ci sia stato un mese intero di possibilità per la trattativa”.