Turris-Trapani, a porte chiuse: il motivo della scelta del Prefetto

Domani la partita tra Turris e Trapani sarà a porte chiuse. E’ questa la scelta del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle valutazioni fatte dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

La partita andrà in scena domani pomeriggio alle 15:00, la vendita dei biglietti non era stata ancora aperta proprio in attesa della decisione del Prefetto.

Turris-Trapani a porte chiuse, il comunicato in merito alla scelta della partita di domani

“Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “Turris–Trapani“, valevole per il Campionato di Serie C Girone C 2024-2025, in programma presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sabato 22 febbraio 2025. L’adozione della seguente prescrizione:

– disputa dell’incontro in assenza di spettatori.

Il provvedimento prefettizio è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina dello scorso 5 febbraio. Ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

La Turris in merito non ha ancora effettuato comunicazioni ufficiali, ma la decisione è stata confermata da tutti gli organi competenti.