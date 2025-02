Macellaio da Napoli a Torre per “pubblicità”: parcheggia in sosta vietata e sporca strade per un Tiktok

Il giovane macellaio napoletano con migliaia di follower su Tiktok dal capoluogo a Torre del Greco per un video promo: ma le immagini sui social mostrano la sua mancanza di rispetto delle regole.

Su Tiktok è famoso con il nickname “Carni Bonaurio”, nome del suo negozio sito nel quartiere Piscinola ed ha tra i suoi servizi più richiesti la consegna a domicilio anche nelle città della provincia.

Proprio durante una di queste consegne, come lui stesso dichiara nel video poi postato, il macellaio social ha pensato bene di fermarsi nel bel mezzo dell’isola di traffico alla rotonda nei pressi di palazzo La Salle, in zona S.Antonio, lasciando lì la sua auto in bella mostra per una clip promozionale dedicata proprio ai suoi clienti torresi.

Per annunciare nel modo più “allegro” possibile le sue promozioni, prende anche un tubo di coriandoli e lo fa esplodere in mezzo alla rotonda, invitando i torresi non solo ad approfittare delle offerte per consegna a domicilio ma anche a visitare il punto vendita.

Tre infrazioni in pochi secondi per farsi “pubblicità”

Nel video si vede il macellaio tiktoker arrivare in auto e dai primi fotogrammi si capisce che non porta la cintura di sicurezza obbligatoria. Sosta la sua Fiat 500 sulle zebrate alla rotonda di via De Gasperi, proprio dove sabato mattina si è verificato l’ultimo incidente che ha coinvolto uno scooter guidato da una giovane rimasta diverse decine di minuti in attesa dei soccorsi (nella zona vi sono diversi istituti scolastici con migliaia di ragazzi).

Spara coriandoli di plastica in strada, in mezzo alle auto, inquinando oltre che creando un potenziale pericolo ad automobilisti e centauri di passaggio.

Tre infrazioni in pochi secondi: un’ottima “pubblicità” per il commerciante che sul social network cinese vanta quasi 35 mila follower. Il video girato a Torre del Greco, pubblicato ieri 10 febbraio, ha ricevuto in un solo giorno oltre 25 mila visualizzazioni.

Ma non tutti hanno gradito questa “invasione” condita di mancanza di rispetto delle regole: in un post sui propri social l’attivista cittadino Vincenzo Porzio ha risposto con uno “stitch” (una videorisposta): “In questo video dimostri quanto non hai avuto rispetto in una città che non è la tua. Cosa diresti se io sparassi i coriandoli fuori al tuo negozio? Si vede che sei una persona piccola”.