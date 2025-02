La Turris torna a parlare: “Predisposto un piano di risanamento per superare la particolare fase”

Arriva un nuovo comunicato della Turris in merito alle ultime situazioni societarie. Il momento di casa corallina è sempre più paradossale. Nel mentre la squadra scenderà in campo domenica pomeriggio in quel di Cerignola contro una delle big del girone C di Serie C.

Il comunicato della Turris in merito alle ultime societarie

“La S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. comunica che a seguito della domanda per l’accesso alla Composizione Negoziata, ai sensi dell’art.12 del Titolo II del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, presentata al Segretario Generale della Camera di Commercio di Napoli in data 09/01/2025, è stato nominato l’Esperto nella persona del Dott. Fabio Iodice che ha accettato l’incarico in data 07/02/2025.

Contestualmente alla domanda, è stata presentata istanza per le “misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori” che sono efficaci dal giorno 07/02/2025. Il comma 3 dell’art.18 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 dispone che “Dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore ne’ possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti.”.

Il successivo art. 21 dispone che “Nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa.”.

La società ha predisposto un piano di risanamento pluriennale per superare la particolare fase.

L’accesso allo strumento di composizione era stato già annunciato negli scorsi mesi.

Seguiranno aggiornamenti”