Certificati, il comune “invita” a farli online senza passare dagli uffici: cosa si può richiedere sull’ANPR

I certificati anagrafici, anche a Torre del Greco, si possono richiedere online: lo ricorda l’ente di Palazzo Baronale che a breve procederà all’affissione di manifesti per informare la cittadinanza di questa possibilità.

Certificati online, anche a Torre del Greco è possibile richiederli

Si tratta di un servizio attivo già da diversi anni a Torre del Greco ma che forse in pochi ancora conoscono, a giudicare anche dalle file che solitamente si formano presso gli uffici anagrafe negli ex Mulini Marzoli.

Complici le ormai note carenze di personale dell’ente di Palazzo Baronale, richiedere un certificato a Torre del Greco, dichiarare un cambio di residenza ed altre operazioni del genere sono diventate per i cittadini una vera corsa ad ostacoli.

Ecco quindi che il comune ricorda a tutti che attraverso l’ANPR è possibile, utilizzando lo SPID, accedere ad una serie di servizi e richieste di certificati comodamente dal PC. ANPR è l’acronimo di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente: il servizio digitale messo in campo dal Ministero dell’Interno va in direzione di una totale trasformazione digitale dei servizi anagrafici dei comuni italiani ed in circa 2 anni ha visto confluire nella banca dati tutte le città, piccole e grandi, della penisola.

Quali certificati si possono richiedere

I servizi erogati dall’Anagrafica Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), consentono, attraverso il sito web www.anagrafenazionale.interno.it, di consultare e stampare la seguente certificazione anagrafica ed elettorale, senza passare per lo sportello comunale:

Anagrafico di nascita

Anagrafico di matrimonio / unione civile

Contratto di convivenza

Cittadinanza

Esistenza in vita

Residenza / Residenza in convivenza

Stato civile

Stato di famiglia

Stato libero

Residenza AIRE

Stato di famiglia AIRE

La stampa delle certificazioni può essere richiesta in forma singola oppure “contestuale” (cioè riunendo diverse tipologie di dati in un unico documento), per se stessi o includendo il proprio nucleo familiare. È inoltre possibile presentare istanza di cambio residenza o richiedere la rettifica di dati anagrafici.

“I cittadini sono pertanto invitati a privilegiare l’utilizzo della piattaforma ANPR per richiedere certificazioni e/o presentare istanze per le quali non è necessario l’accesso allo sportello dei Servizi Demografici“, si specifica nell’avviso del comune di Torre del Greco.

Si informa, inoltre, che a breve sarà attivata una postazione URP presso lo sportello dei Servizi Demografici cui potranno rivolgersi, per ricevere assistenza, coloro che hanno difficoltà a utilizzare la piattaforma ANPR.

Tale postazione URP è aperta al pubblico il lunedì e il mercoledì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Per accedere ai servizi ANPR è necessario essere muniti di SPID o CIE.