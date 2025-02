Ragazzo accoltellato a Torre del Greco, parla il soccorritore: “Siamo corsi in ospedale, era pieno di sangue”

In esclusiva ai microfoni di Vesuvio Live, siamo riusciti ad intercettare Nicola, colui che ha soccorso il ragazzo accoltellato nella notte a Torre del Greco. Secondo la ricostruzione, il gesto è avvenuto al termine di un litigio tra due giovani per una ragazza.

Tanto spavento nell’area della vesuviana a Torre del Greco nella notte di ieri. Protagonista della vicenda un ragazzo che è stato accoltellato ripetutamente per “questioni d’amore”. Il giovane è tutt’ora in ospedale e le sue condizioni vengono monitorate ora per ora.

Il racconto del soccorritore del ragazzo accoltellato a Torre del Greco

Queste le parole di Nicola, gestore della paninoteca a pochi passi dall’accaduto che ha soccorso il giovane ragazzo accoltellato per poi portarlo in ospedale in fretta e furia. Sulle condizioni del giovane non ci sono novità se non il comunicato reso noto in mattinata:

“Noi stavamo all’interno della paninoteca e abbiamo sentito delle urla che provenivano da fuori. Una volta usciti abbiamo capito che c’era questo ragazzo accoltellato. Dove è successo? Più o meno tra il fruttivendolo e il mio negozio. Erano ragazzi giovani che spesso venivano in paninoteca per mangiare qualcosa”.

“Da quello che abbiamo appreso il tutto è successo per colpa di una ragazza. Noi appena l’abbiamo visto fuori pieno di sangue siamo corsi in ospedale, aveva la maglia e il giubbino completamente sporco, abbiamo accelerato il soccorso senza aspettare l’ambulanza, prendendoci tanti rischi portandolo in ospedale”.

“Noi non abbiamo parole, è stato un trauma. Io dico a questi ragazzi di parlare con i più grandi anche come sfogo, senza dover macchiarsi di questi gesti orrendi”.