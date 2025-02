Turris, sono spariti tutti: nessun pagamento ai calciatori, al telefono non risponde più nessuno

Non è arrivato nessun bonifico. Nessuno sa che fine abbia fatto la dirigenza. Si sta negando anche ai tesserati stessi. È questo l’epilogo di cui stiamo raccogliendo testimonianze in un pomeriggio che sembra essere sempre più il preludio alla radiazione della Turris dal campionato di Serie C.

Turris: dirigenza irreperibile, calciatori in attesa. Radiazione sempre più vicina

Ieri sera Capriola e Giardino avrebbero invitato i diretti interessati a stare tranquilli, raccontando di aver pagato l’F24, aggiungendo che la mattina seguente, quella di oggi, sarebbero arrivati gli stipendi. Quantomeno quelli di ottobre, novembre, e dicembre.

E invece, alle 16 del pomeriggio di oggi, non è arrivato ancora nulla. Ma soprattutto non si sa più nulla. È iniziato da qualche ora un ghosting al sapore di fuga. Al sapore di fine. Al sapore di rinascita.