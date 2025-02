Ritrovata la 13enne scomparsa a Torre del Greco, portata via dalla mamma: cosa è successo

Ore di apprensione a Torre del Greco per la scomparsa di una bambina di 13 anni che sarebbe stata portata via dalla madre a seguito di uno scontro con i nonni che l’avevano in affidamento: stando agli ultimi aggiornamenti, forniti da Il Mattino, la ragazzina è stata ritrovata e sta bene.

Torre del Greco: ritrovata la bambina di 13 anni scomparsa

Una vicenda delicata che vede al centro una minorenne, di soli 13 anni, che era stata affidata alla nonna materna su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Napoli, a seguito dell’intervento dei servizi sociali. Pare, infatti, che la madre dell’adolescente, una 32enne, fosse affetta da problemi psichici.

La scorsa domenica, tuttavia, la donna, a seguito di una colluttazione con i nonni, avrebbe deciso di portare via con sé la figlia, facendo perdere le sue tracce. Ad oggi la buona notizia: la 13enne è stata ritrovata a Salerno e sta bene. A quanto pare era in compagnia della madre.

Di qui l’intervento dei Servizi Sociali e il lavoro sinergico che vedrà impegnati non solo gli assistenti sociali ma anche gli agenti di polizia municipale, carabinieri e polizia di Stato.