Turris, la telenovela continua: la COVISOC prende altro tempo per analizzare il caso

La Turris continua per ora la sua agonia, la COVISOC ha chiesto altre ore per analizzare a fondo il caso dei corallini. Nell’occhio del ciclone la “scellerata gestione” di Capriola e soci e l’ennesimo pagamentoo bimestrale arrivato in ritardo rispetto alle scadenze previste.

Come ben noto, la società corallina ha sforato nuovamente le scadenze federali. Provvedendo ai vari pagamenti solamente lo scorso 21 febbraio, nonostante la scadenza era in data lunedì 17 febbraio. Sul caso però la COVISOC ha chiesto altre ore di tempo per analizzare a fondo la situazione.

La COVISOC chiede tempo, nel mentre la Turris giocherà venerdì a Giugliano

Turris e Taranto dunque continuano a “galleggiare” per ora. Mentre per i pugliesi le indagini sono state chiuse con tanto di comunicati ufficiali. Per la Turris tutte le analisi del caso non si sono ancora chiuse e dunque si dovrà aspettare i prossimi giorni.

Come detto nel comunicato riportato sulla nostra testata qualche ora fa, la Turris giocherà a Giugliano venerdì sera. L’anticipo di questo weekend potrebbe essere effettivamente l’ultima partita in Serie C della squadra di Torre del Greco, visto che, ironia della sorte, dopo il derby campano, ci sarà proprio la sfida contro il Taranto.