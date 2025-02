Gravina tuona: “Turris e Taranto? Impensabile riscrivere le classifiche di Serie C”

Gabriele Gravina parla della crisi che ha colpito il girone C di Serie C. Sul lastrico ci sono Turris e Taranto che in questo momento sono ad un passo della radiazione. Ma il numero uno della Figc rimescola le carte in tavola con delle dichiarazioni a sorpresa.

Gravina contro la radiazione di Turris e Taranto

“C’è un’emergenza che viviamo da qualche settimana – ha dichiarato – ed è la sostenibilità intesa come eliminazione di alcune componenti che stanno condizionando l’andamento dei campionati. Non possiamo avere 7-8 società che condizionano il campionato, classifiche riscritte con società che hanno programmato un’annata e subiranno delle modifiche alle classifiche. Non possiamo escludere il fallimento di un’azienda commerciale nell’arco di un anno, ma abbiamo il dovere di salvaguardare le competizioni. Chiederemo garanzie reali sulle partecipazioni delle società, io come Federazione voglio approvare il passaggio di quote di una società. Il primo tema è la sostenibilità, il secondo è ridisegnare il nostro piano strategico. Vogliamo mettere mano a una riforma che non può essere più rinviabile. Bisogna mettere mano a dei format che vanno a inficiare sullo stesso concetto di sostenibilità.

Questo format denuncia delle lacune, ci dobbiamo interrogare su questo. I tempi? I tempi sono a ieri, questa è un’esigenza di sistema. Non si può più assistere a quello che stiamo vivendo in queste settimane. Il prossimo Consiglio ci sarà il 27 marzo e speriamo di anticipare di un anno l’attuazione del piano strategico approvato nel 2024. Ci sarà maggior rigore anche con norme che avranno un impatto significativo nell’ambito della valutazione delle partecipazione all’interno delle società. Ci sarà anche un cambiamento a livello di regole per l’ammissione ai campionati e per il controllo delle società durante la stagione. Ringrazio tutte le componenti per la disponibilità dimostrata nell’affrontare un tema così delicato”.