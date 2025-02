Turris, chiuse le indagini: a breve arriverà il parere della Procura Federale

Novità importanti sul fronte Turris, nella serata di ieri sono state chiuse le indagini e in giornata odierna arriverà il parere della Procura Federale. Nonostante i corallini saranno impegnati questa sera contro il Giugliano, il futuro del club potrebbe essere reso noto con tutta probabilità prima del calcio d’inizio.

Le ultime sulle vicende di casa Turris

A riportare le ultime ci ha pensato TMW, spiegando che oggi sarà la giornata cardine per il futuro dei corallini:

“Sui due club, però, situazione differente: al temine delle indagini nel procedimento disciplinare instaurato a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C, e, in attesa del verdetto del TFN, gli organi competenti hanno intanto optato per il rinvio a data da destinarsi del match degli ionici contro il Crotone, inizialmente calendarizzato a sabato 1 marzo con fischio di inizio alle ore 17:30, mentre non è stato così per quello della Turris, che questa sera alle 20.30 scenderà in campo contro il Giugliano.

In serata è arrivato il parere della prima citata Co.Vi.So.C, e oggi la Procura Federale comunicherà la chiusura delle indagini, con il club avrà 3 giorni per la difesa: solo successivamente scatterà il deferimento. Medesimo iter per il Taranto, che si professa comunque tranquillo, come ha a più riprese dichiarato Rinaldo Zerbo attendono solo una penalizzazione; silenzio invece dal fronte corallino. Ma la situazione è tutto fuorché tranquilla”.