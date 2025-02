Furti a Torre del Greco, ruba la carta di credito ai cittadini e scappa via: arrestata

Una donna è stata arrestata a Torre del Greco dopo aver commesso un furto: avrebbe sottratto la carta di credito a un cittadino mentre si trovava all’ufficio postale per poi scappare via. In suo possesso sarebbero state ritrovate altre carte di pagamento.

Furto a Torre del Greco: ruba la carta di credito e scappa

I carabinieri della locale stazione sono stati allertati da un cittadino mentre percorrevano via Piscopia per una segnalazione riguardante una serie di furti commessi nel vicino corso Vittorio Emanuele. Giunti sul posto i militari hanno notato un uomo che, chiedendo aiuto, litiga con una donna.

Stando a quanto ricostruito, la donna, una 34enne già nota alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, aveva appena derubato quell’uomo all’interno di un ufficio postale privato. Approfittando della distrazione del malcapitato, avrebbe afferrato la sua carta di credito per poi darsi alla fuga.

I carabinieri hanno provveduto ad accompagnare la donna in caserma che, nel corso delle operazioni, avrebbe tentato in tre occasioni di colpire i militari nel tentativo di scappare. Durante la perquisizione sono state rinvenute addosso alla donna altre due carte di credito e un documento di identità intestato ad un uomo.

Le indagini hanno permesso di accertate che poco prima la 34enne si fosse resa responsabile di un altro simile furto con destrezza. Ora dovrà rispondere di furto aggravato, furto con destrezza e resistenza a pubblico ufficiale mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Le indagini proseguono per capire se la donna abbia commesso altri furti e soprattutto se fosse sola o con dei complici.