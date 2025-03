Incendio a Torre del Greco, evacuato un intero palazzo: 4 persone intossicate

Un grave incendio si è verificato in queste ultime ore a Torre del Greco causando non pochi disagi: otto abitazioni sono state evacuate e quattro persone sono rimaste lievemente intossicate.

Incendio a Torre del Greco: 4 persone intossicate

Le fiamme hanno avvolto un locale seminterrato, utilizzato come abitazione, situato in un palazzo di via Tortora. Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica dell’incendio, dunque restano ignote le cause all’origine del rogo divampato in zona.

L’intera palazzina è stata evacuata per evitare danni ai residenti degli otto appartamenti presenti all’interno dello stabile. Quattro persone, infatti, sono rimaste lievemente intossicate ma pare non siano in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Torre del Greco e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alle operazioni di sgombero e messa in sicurezza del luogo. Intanto sono state avviate le indagini da parte dei militari dell’arma per ricostruire con esattezza l’accaduto.