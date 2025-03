Alberto Urban: “Capriola è sparito senza mettere la faccia, abbiamo fatto ridere tutta l’Italia”

Nel corso dell’ultima puntata di Turris Live, abbiamo avuto il piacere di ospitare Alberto Urban, storico centrocampista dei corallini negli anni ’90.

Il calciatore nativo di Saint-Avold ha voluto dire la sua sulla dirigenza e sul momento tragico che sta vivendo la squadra di Torre del Greco.

Urban contro la dirigenza corallina nel corso di Turris Live

“Volevo parlare a tutti i costi stasera perché il momento che sta vivendo la Turris è particolare, bruttissimo. Io dico che abbiamo fatto ridere tutta l’Italia, mi dispiace tantissimo per i tifosi torresi.

A Torre del Greco mi sono trovato benissimo, sia da calciatore che da allenatore. Posso dire che è una città che ho nel cuore, con dei tifosi splendidi. Non so come andrà a finire, ma penso che manchi pochissimo alla radiazione”.

“Per me partire dall’Eccellenza sarebbe molto brutto. Massimo rispetto per le squadre che militano in quel campionato, ma la Turris merita palcoscenici decisamente migliori rispetto a certi campetti.

La Turris merita gli stadi, non i campi impolverati. L’unica certezza è la gente, che sappiamo quanto sia affezionata alla squadra.

Sono stato a Torre due settimane fa per vedere alcune partite degli under 15 e 17, sono entrato nello spogliatoio che era totalmente diverso rispetto a quando giocavo io. Il pensiero che possa finire tutto mi fa venire il magone“.

“È una vergogna. Per me il presidente Capriola, di cui non conosco nemmeno il nome e non meriterebbe di essere citato, è sparito, non ha nemmeno messo la faccia sulle ultime vicende.

Questa cosa è bruttissima, abbiamo fatto ridere tutti e questa è la verità. A me dispiace che Colantonio abbia dato in mano questa società in mano ad un personaggio che non aveva le potenzialità per portare avanti un club come la Turris.

L’ex presidente doveva cedere la squadra a gente perbene, che poteva sostenere la squadra corallina”.