Gaetano Frulio a Turris Live: “Capriola ad ottobre si rifiutò di vendere”

Ospite di Turris Live, il Presidente del Consiglio Comunale di Torre del Greco, Gaetano Frulio ha raccontato alcuni retroscena di casa corallina. Ad ottobre il dirigente Ettore Capriola rifiutò di cedere la società.

“Capriola è una persona che ha una sua struttura e idea. C’è stato un momento in cui c’è stata un’offerta per l’acquisto della società, era prima del 16 ottobre se non ricordo male, in quell’occasione non ha prevalso il buon senso, non conoscevo chi fosse pronto a subentrare, però è stata fatta questa proposta.

Capriola ha fatto altre considerazioni, non solo di natura economica, ma anche di altri aspetti. Nonostante i nostri consigli e suggerimenti, lui ha preferito rifiutare. Ricordo che c’era un’offerta, parlammo in un’occasione, proprio di quell’offerta e viste le difficoltà che già si palesavano si pensò che potesse essere un momento utile per passare la mano ad altri. Ripeto, non conoscevamo gli interlocutori, ma le difficoltà già si stavano palesando, le stesse che poi hanno portato a quello che è successo.

Devo dire che la società e Capriola all’inizio volevano realizzare un progetto per giocarsi la salvezza fino alla fine. Però ripeto, ad ottobre già c’era un preludio a ciò che poi è successo qualche mese dopo. Noi abbiamo provato a fare di tutto, anche incontri con l’ex presidente Colantonio, abbiamo provato ad essere arbitri in questa assurda situazione e la maglia rosso corallo è stata dimenticata”.