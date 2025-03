Giannone: “La Turris è la mia mamma e il mio amore”

Le parole di Luca Giannone dopo la radiazione della Turris. Il capitano corallino tra commozione e tristezza racconta i suoi cinque anni con la maglia rosso corallo. L’ex Bologna tra le tante è arrivato a Torre del Greco nell’estate del 2020, da quel momento non ha mai più voluto lasciare la Turris diventando una bandiera.

Le parole di Giannone sulla radiazione della Turris

Questo è il messaggio che ha voluto lasciare il capitano corallino sui propri canali social. Commozione e tristezza, per un viaggio che finisce così dopo cinque anni di battaglie:

“Il giorno che temevo è arrivato. Che strano il destino, proprio nell’anno in cui compievi 80 anni. L’ho conosciuta 5 anni fa, per caso, con la voglia i trovare una pace mentale e familiare, per riuscire a fare quello che più mi piace. L’ho vista combattere battaglie che chiunque avrebbe definito impossibili. Le ho viste vincere quelle battaglie, addirittura dominarle sui campi difficili. L’ho vista preoccuparsi oltremodo per me, per noi, soltanto per capire se i suoi figli erano al sicuro. L’ho vista sorridere quando raggiungevamo un traguardo che credevamo difficile e l’ho vista nascondere le lacrime quando l’ostacolo dei nostri sogni erano i limiti e i pregiudizi degli altri.

L’ho vista tenace nel difendere la sua gente e ho capito ben presto che sarebbe stata anche la mia. L’ho vista asciugarsi velocemente le lacrime quando per la prima volta le ho chiesto cosa fosse l’amore e poi ho subito aggiunto che per me l’amore era lei. L’ho vista ripetermi che nella vita non si può avere tutto ma l’ho vista anche impegnarsi per potermelo dare. L’ho vista esattamente così, la mia mamma Turris che è la mamma che il mio cuore sceglierebbe di nuovo ogni giorno. E’ stato un onore rappresentarti”.