Successo straordinario per la XC a Torre del Greco: la gara ciclistica tra i sentieri del Vesuvio

Si è rivelata un successo la terza edizione della XC del Vesuvio, il grande evento ciclistico organizzato dall’Associazione Team I love Mtb Torre del Greco che si è tenuto nella mattinata di domenica 16 marzo registrando ben 150 iscritti.

Successo per la XC del Vesuvio a Torre del Greco

La XC del Vesuvio è stata la prima delle otto tappe del circuito Mtb Campania Championship, nonché una delle più panoramiche in assoluto: i partecipanti, con le loro bici, hanno attraversato un percorso inedito e rivisitato, pari a 4 km e 160 mt di dislivello per 5 giri. Una sfida tortuosa e adrenalinica che ha avuto luogo proprio tra i sentieri del Vesuvio, regalando scenari mozzafiato, nell’area dell’associazione fondiaria Oasi del Vesuvio, guidata da Gerardo Borriello.

La partenza è stata fissata in via Monticelli, scelta non casuale ma legata ad un importante progetto di rilevanza sportiva e turistica: proprio quel tratto stradale, infatti, sarà interessato dalla realizzazione della Cicloturistica del Vesuviano, che partendo dal porto di Torre del Greco condurrà direttamente sul Gran Cono del Vesuvio.

La gara quest’anno è stata inaugurata dai futuri bikers con la prima partenza dei Baby XC, arricchita dalla presenza di un ospite d’eccezione: il piccolo Angelo, un bambino speciale che ha tagliato il nastro dando il via alla competizione. Presente alla partenza anche il presidente del consiglio comunale di Torre del Greco, Gaetano Frulio.

Anche la terza edizione è stata caratterizzata da una grande affluenza, con ben 150 bikers presenti ai nastri di partenza. A conquistare la vittoria è stato Luciano Adriano del Becycling Team. A completare il podio Mirko Zanni (secondo posto) e Vincenzo Della Rocca (terzo posto).

Una giornata indimenticabile per gli sportivi e non solo, trascorsa all’insegna dello sport, della sana competizione, delle meraviglie paesaggistiche del Vesuviano, dell’amicizia e dell’inclusione.