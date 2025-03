‘Si’ na pret'”: dalla culla del cammeo, il gioiello di Lucia Vitiello è un inno alla bellezza

“Rosa Villain, si’ na pret’!”: un grido esploso tra il pubblico di Sanremo, un momento che ha fatto sorridere e che, in qualche modo, ha ispirato un’eco preziosa nel mondo della gioielleria.

Lucia Vitiello, maestra artigiana di Torre del Greco, ha trasformato quell’energia spontanea e napoletana in un gioiello unico: il bracciale “Si’ na pret‘“.

Più che un accessorio, è una dichiarazione, un omaggio alla forza e alla bellezza che non passa inosservata, proprio come una “preta” che brilla sul palco della vita.

Un Cammeo che parla Napoletano

Realizzato con conchiglia sardonica incisa a mano, il bracciale “Si’ na pret'” è un capolavoro di tradizione e audacia.

Il cammeo, scolpito con la perizia degli artigiani di Torre del Greco, cattura la luce e gli sguardi grazie ai suoi contrasti naturali, mentre la montatura con pietra lavica (disponibile anche con perle) lo rende versatile e contemporaneo.

Il nome, un gioco in dialetto napoletano che significa “sei una pietra”, richiama quella battuta sanremese, ma la eleva a simbolo: essere una “pret’” non è un difetto, è un vanto, un segno di unicità e carattere.

Lucia Vitiello ha preso l’ispirazione dal caos gioioso di quell’urlo e l’ha trasformata in un gioiello che parla di radici, di grinta e di eleganza senza filtri. È come se ogni bracciale dicesse: “Sì, sono una preta, e allora? Guardami brillare!”

L’Arte di gridare la propria essenza

Da Torre del Greco, culla del cammeo, Lucia Vitiello porta avanti una tradizione secolare con uno spirito fresco e moderno.

Ogni “Si’ na pret” è un pezzo unico, nato dalla passione per i dettagli e dall’amore per la cultura partenopea. L’incisione della conchiglia racconta storie silenziose, mentre la forma del bracciale – regolabile e comoda – si adatta a chi lo indossa, proprio come un grido che si fa sentire ovunque.

Questo gioiello, acquistabile su www.luciavitiello.it, non è solo un oggetto da sfoggiare: è un modo per celebrare chi non ha paura di essere visto e sentito. Come Rosa Villain sul palco di Sanremo, che con il suo talento ha scatenato quell’urlo, chi sceglie “Si’ Na pret” porta con sé un pezzo di quella stessa energia ribelle e autentica.

Un Gioiello per chi osa

Il bracciale “Si’ na pret” è perfetto per chi ama distinguersi senza prendersi troppo sul serio. È un regalo che colpisce, accompagnato da una confezione curata, un certificato di autenticità e un piccolo pensiero che rende ogni acquisto speciale.

Le clienti di Lucia Vitiello lo adorano per la sua originalità e per il modo in cui riesce a raccontare una storia: quella di una “preta” che non si nasconde, ma si fa notare.

In un mondo di gioielli silenziosi, “Si ‘na pret'” è un urlo di stile. Grazie a Lucia Vitiello, quella frase gridata a Sanremo vive ora al polso di chi sa che essere una “preta” è il modo più bello di brillare.