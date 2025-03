La Turris continua ad allenarsi, Giannone: “Siamo atleti”

La stagione della Turris si è chiusa qualche settimana fa, con l’esclusione dal campionato di Serie C, in seguito della pessima gestione societaria di Ettore Capriola e soci. La notizia è diventata di dominio nazionale nel giro di pochissimi giorni e la parte più lesa di questa situazione, oltre i tifosi, sono calciatori e staff.

Il capitano Luca Giannone oltre al post di qualche settimana fa, in cui spiegava cosa significasse per lui la Turris, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Nonostante l’esclusione, la squadra continua ad allenarsi, come il capitano ribadisce a più riprese.

Giannone sulle ultime settimane di casa Turris, il gruppo continua ad allenarsi

“Siamo atleti, cerchiamo di restare allenati“ – ha dichiarato il classe 1989 in riferimento al fatto che alcuni di loro si stanno ancora allenando. Su futuro, invece, “ero tornato nella mia città per chiudere la carriera, adesso sono pronto a restare anche per giocare in Eccellenza“.