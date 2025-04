Fratelli d’Italia inaugura il nuovo corso a Torre del Greco: rinnovato il direttivo

Con la prima riunione del direttivo, tenutasi martedì 1 aprile, prende ufficialmente il via il nuovo corso di Fratelli d’Italia a Torre del Greco. Dopo il congresso cittadino dell’8 marzo, che ha portato all’elezione del segretario Luigi Scarfogliero, il partito si prepara a rafforzare la propria presenza in città. L’incontro si è svolto in un clima di partecipazione e condivisione, con l’obiettivo di delineare una strategia efficace per radicarsi sul territorio e dare voce alle esigenze dei cittadini. Tra i primi passi in programma, una serie di iniziative politiche mirate e un rafforzamento del ruolo del partito nel centrodestra locale.

Giovanni Granata nominato Presidente Onorario

Uno dei momenti più significativi della riunione è stata la nomina del dottor Giovanni Granata come Presidente Onorario del circolo. Una decisione accolta con entusiasmo dalla base del partito, che riconosce in Granata un punto di riferimento autorevole. «Il dottor Granata rappresenta un punto di riferimento per noi tutti – ha dichiarato il segretario Luigi Scarfogliero – e la sua guida sarà preziosa per consolidare la nostra azione politica». Con questa nomina, Fratelli d’Italia intende valorizzare l’esperienza e la militanza storica di Granata, ponendolo al centro del progetto di crescita e consolidamento del partito in città.

Un impegno per la città

Il nuovo direttivo si pone l’obiettivo di costruire una proposta politica solida e vicina alle esigenze della comunità. “Vogliamo un partito aperto, dinamico, pronto ad ascoltare e a proporre soluzioni reali ai problemi dei cittadini – ha sottolineato Scarfogliero –. Il nostro impegno sarà quotidiano, fatto di presenza costante e di azioni concrete per migliorare la qualità della vita nella nostra città”. L’incontro si è concluso con un forte messaggio di unità e determinazione, con la promessa di avviare un dialogo costante con la cittadinanza. “Da oggi inizia un percorso importante, che porteremo avanti con passione e spirito di servizio – ha ribadito il segretario cittadino –. Fratelli d’Italia è pronta a essere protagonista del futuro di Torre del Greco”. Nei prossimi mesi, il circolo promuoverà iniziative e incontri per rafforzare il legame con il territorio e coinvolgere attivamente i cittadini nella costruzione di un progetto politico condiviso.