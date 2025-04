Menichini: “Sarei rimasto alla Turris, ma dopo l’accordo nessuno della dirigenza si è fatto sentire”

Durante l’ultima puntata di Turris Live abbiamo avuto l’onore di ospitare l’ex tecnico corallino, Leonardo Menichini. Protagonista assoluto dell’ultima salvezza, l’attuale allenatore del Pontedera ha voluto dire la sua sulla situazione capitata alla squadra di Torre del Greco.

Menichini racconta la sua Turris e svela l’aneddoto sul rinnovo mancato

“Innanzitutto ho conosciuto una piazza splendida, una piazza appassionata, chiaramente mi dispiace tantissimo perché l’anno scorso abbiamo sofferto tanto per raggiungere la salvezza diretta sul campo. Quest’anno ho tifato tutto l’anno per voi, speravo in un finale migliore però... Vorrei salutare tutti i tifosi ed una città splendida, ho conosciuto una piazza speciale, non dimenticherò mai le mie passeggiate sul porto ogni mattina, sono stato davvero bene, è un bellissimi ricordo che porterò per sempre dentro”.

“Non sono rimasto perché hanno scelto un altro allenatore, mi ero incontrato col presidente Capriola e sembrava fosse okay la situazione. Poi è stato cambiato il tutto ed è stato preso Mirko Conte. Poi è capitata Pontedera sulla mia strada ed ho scelto la squadra toscana. Io però sarei rimasto volentieri a Torre del Greco, poi è stata fatta un’altra scelta ed ho preso atto di ciò”.

“Volevamo fare una squadra giovane.. mi dissero che ci saremo risentiti nei giorni seguenti ma poi non si è fatto sentire più nessuno ed ho appreso sui giornali la notizia di Conte”.

“Mi dispiace che un club così prestigioso abbia fatto questa fine, tanta gente mi chiamava chiedendo news in merito, ma stando fuori avevo anche io difficoltà a spiegare la situazione. Mi sento ancora con qualche calciatore, però la realtà è quella che abbiamo visto, purtroppo la Turris è fallita. Scaccabarozzi? Anche lui è dispiaciuto, ha avuto l’opportunità di seguirmi e sono contento che l’ha accettata, è un giocatore unico e una persona super. Mi ha raccontato qualcosa ma anche loro sono rimasti sorpresi per come sia precipitata la situazione”.