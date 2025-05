Al via il Trofeo “Città di Torre del Greco” al Liguori le giovani promesse delle big di Serie A

Al via la seconda edizione del torneo Under 17 "Città di Torre del Greco"

È tutto pronto allo stadio Amerigo Liguori per ospitare la seconda edizione del trofeo di calcio giovanile Under 17 “Città di Torre del Greco”. Una manifestazione che, da giovedì 15 maggio, porterà in campo alcune delle migliori formazioni giovanili italiane.

Bologna, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e i padroni di casa della Turris: sono queste le sei squadre protagoniste della competizione che per quattro giorni animerà il rettangolo verde di viale Ungheria.

Trofeo “Città di Torre del Greco”, come si svilupperà il torneo

Il torneo si svilupperà in due gironi da tre squadre ciascuno: nel gruppo A figurano Lazio, Napoli e Turris, mentre il gruppo B vede la partecipazione di Bologna, Juventus e Milan. La formula prevede gare a gironi fino a sabato, con le finali che si disputeranno domenica 18 maggio.

La cerimonia inaugurale si terrà domani, 15 maggio 2025, alle ore 15.30 presso lo stadio Liguori, dando ufficialmente il via alla manifestazione. A seguire, alle ore 17, il calcio d’inizio del match inaugurale tra Napoli e Turris. In serata, alle 20.45, toccherà a Milan e Juventus affrontarsi in un big match che promette spettacolo. Alle 18:30 e 19:20 spazio a due partite tra squadre Under 14.

Il calendario proseguirà venerdì 16 maggio con Turris-Lazio (ore 17) e Milan-Bologna (ore 20.45), mentre sabato 17 si giocheranno Lazio-Napoli (ore 17) e Juventus-Bologna (ore 20.45). Come nella giornata di giovedì, alle 18:30 e 19:20 di venerdì e sabato, spazio all’Under 14.

Le finali, previste per domenica 18 maggio. La finalina terzo e quarto posto alle 16, finalissima alle 19.45.

Oltre al calcio giocato, il torneo rappresenta anche un’occasione di crescita e condivisione per i giovani atleti, che avranno la possibilità di conoscere e apprezzare le bellezze del territorio torrese. Un’iniziativa che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio, rafforzando il legame tra la città e il mondo dello sport giovanile.

Il calendario completo

PRIMA GIORNATA – GIOVEDÌ 15 MAGGIO

ore 15.30 Cerimonia di inaugurazione

ore 17 Napoli-Turris

ore 18.30 partita under 14

ore 19.20 partita under 14

ore 20.45 Milan-Juventus

SECONDA GIORNATA – VENERDÌ 16 MAGGIO

ore 17 Turris-Lazio

ore 18.30 partita under 14

ore 19.20 partita under 14

ore 20.45 Milan-Bologna

TERZA GIORNATA – SABATO 17 MAGGIO

ore 17 Lazio-Napoli

ore 18.30 partita under 14

ore 19.20 partita under 14

ore 20.45 Juventus-Bologna

QUARTA GIORNATA – DOMENICA 18 MAGGIO

ore 11.30 Finale terzo e quarto posto

ore 15.30 seconda partita under 14

ore 17 Finalissima

A seguire premiazione

