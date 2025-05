Torre del Greco, tenta di uccidere la moglie a letto: mamma salvata dalla figlia 13enne

Un grave episodio di violenza si è verificato a Torre del Greco dove un uomo, di 37 anni, avrebbe tentato di uccidere la moglie, introducendosi in casa dopo aver rotto il vetro di una finestra: a riportare la calma sarebbe stata la figlia della coppia, di soli 13 anni, e l’intervento dei carabinieri che hanno arrestato l’aggressore.

Violenza a Torre del Greco, tenta di uccidere la moglie

L’uomo non viveva più con la famiglia da settimane dopo l’ennesima lite con la moglie finita con un calcio allo stomaco. Improvvisamente, nella notte, la figlia maggiore, di soli 13 anni, si accorge che il papà è rientrato in casa, dopo aver rotto il vetro di una finestra. Inizia a piangere ma trova ugualmente la forza di consolare i suoi fratellini, uno di 5 anni e l’altro nato lo scorso novembre, e la sorellina di 9, per poi raggiungere la madre.

Il padre, furente, dopo aver mandato in mille pezzi uno degli infissi, è entrato in casa e si è diretto verso la camera da letto che un tempo condivideva con la moglie. Una mano protesa e stretta al collo della donna, l’altra sul manico di plastica gialla di un cacciavite arrugginito: questa la scena che si è presentata davanti agli occhi dei bambini terrorizzati, quella del papà che vuole ammazzare la loro mamma.

La figlia 13enne interviene, si posiziona alle spalle del padre e afferra il telefono per chiedere aiuto. Lo implora di tranquillizzarsi, assicurandogli che le cose andranno nel verso giusto per tutti e che lei avrebbe sistemato le cose, inventando una scusa con gli altri familiari per giustificare il vetro rotto.

Chiede al padre di andarsene via e l’uomo accetta, allontanandosi con il cacciavite ancora in pugno. Dopo circa 7 minuti i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco lo trovano in strada e fanno scattare le manette. L’uomo sarà condotto in carcere con l’accusa di maltrattamenti, danneggiamento e violazione di domicilio.