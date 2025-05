Il Centro Ginnastica Turris conquista il titolo di Campione d’Italia OPES a Pomigliano d’Arco

Una straordinaria festa di sport e passione ha riempito il palazzetto della Fitness Trybe, dove si è conclusa con successo la finale nazionale di ginnastica artistica OPES, disputata dal 23 al 25 maggio. Organizzata in modo impeccabile da Graziano Piccolo, Serena Piccolo e Viviana Taurisano, questa manifestazione ha visto coinvolti numerosi atleti e tecnici provenienti da tutta Italia, tra cui spicca il brillante risultato del Centro Ginnastica Turris, che si è laureato Campione d’Italia nelle discipline maschile e femminile.

Il trionfo del Centro Ginnastica Turris

Per la categoria maschile, il centro ha portato a casa i titoli di campione nazionale con Luigi Mennella e De Sena Salvatore, mentre Buonocore Francesco si è aggiudicato il titolo di vicecampione d’Italia, testimonianza della qualità e della costanza degli allenamenti svolti dai giovani ginnasti.

Nel settore femminile, il successo è stato ancora più travolgente: numerose atlete del Turris hanno conquistato le medaglie più prestigiose. Nicolais Mariafrancesca, Palomba Gelsomina, Iacomino Nicole, Gualtieri Sofia e Noemi, Siglioccolo Tea, Russo Ilaria, Zeno Angelina, Delle Curti Ginevra e Magliacano Anna sono salite sul podio con medaglie d’oro, portando alto il nome del centro e della città. A completare il quadro dei risultati eccellenti, diverse atlete sono salite sul podio nella categoria argento e bronzo, tra cui spiccano Cipriano Francesca, D’Antonio Chiara, Liguoro Alessandra, Mangiacapre Giulia, Manfredi Mara, Bottiglieri Eva, Solimeno Francesca, Russo Elisa, Vitiello Beatrice, Buonocore Italia Marta, Barbara Commesso e Martina Iannelli, tutte testimoni di un vivaio di talenti in costante crescita.

Questi risultati straordinari sono il frutto del lavoro di uno staff di tecnici altamente preparati e appassionati, tra cui Ametta Federica, Buono Angela, Festa Vincenzo, Marica Raia, Di Mauro Raffaele e il tecnico federale Ersilia De Chiara. Quest’ultima, con il suo entusiasmo contagioso, continua a far sognare giovani e adulti, guidandoli verso traguardi sempre più ambiziosi.

Il Centro Ginnastica Turris, con questo en plein di successi nazionali, si conferma come uno dei principali punti di riferimento della ginnastica artistica in Italia, portando in alto i valori di impegno, passione e spirito di squadra. Un risultato che rende orgogliosa tutta la comunità locale e che fa sperare in un futuro ancora più brillante per questa disciplina.