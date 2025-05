Torre del Greco, controlli sui palazzi del centro storico: al via l’indagine sui dissesti

Per evitare futuri dissesti a palazzi, edifici e fabbricati del centro storico di Torre del Greco, il comune ha individuato una ditta a cui saranno affidate le attività di verifica e mappatura del patrimonio immobiliare cittadino.

Dissesti a palazzi e fabbricati, il comune affida i controlli

Torre del Greco mette in campo un’azione concreta per monitorare la salute strutturale degli edifici del centro storico. Con una recente delibera, l’amministrazione comunale ha ufficialmente affidato l’incarico a una ditta specializzata (la S G Engeneering Srl di Torre Annunziata) per avviare una serie di verifiche tecniche sul patrimonio edilizio della cosiddetta “Zona Omogenea A1”, ovvero il cuore antico della città.

L’obiettivo? Definire un quadro aggiornato e dettagliato delle condizioni statiche e manutentive degli immobili che insistono nel centro cittadino, raccogliendo dati essenziali per prevenire dissesti strutturali e garantire maggiore sicurezza a residenti e frequentatori della zona.

L’intervento, affidato attraverso trattativa diretta, riguarda i “servizi finalizzati alla definizione di un quadro di conoscenze specialistiche necessarie per avviare azioni di prevenzione di eventuali dissesti statici”. Un’indagine approfondita sullo stato manutentivo e sull’assetto statico del patrimonio edilizio pubblico e privato che si inserisce in un più ampio piano di rigenerazione e tutela urbana.

Il fragile centro storico torrese

Una scelta dettata non solo dalla necessità di intervenire in maniera puntuale, ma anche dalla volontà di prevenire situazioni di rischio in un contesto urbanistico delicato come quello del centro storico torrese, dove molti edifici presentano segni di vetustà e interventi manutentivi non sempre adeguati.

Sono infatti ben impresse nella memoria le immagini del palazzo crollato a Corso Umberto I nel luglio 2023, i vari episodi di dissesto in via Piscopia e i più recenti pericoli derivati dalla caduta di cornicioni nelle centralissime via Roma, via Colamarino e via Comizi.

Si tratta di un primo passo fondamentale per pianificare azioni future, che potrebbero prevedere anche ordinanze di messa in sicurezza o piani di riqualificazione. L’amministrazione Mennella punta così a coniugare decoro urbano e sicurezza, riportando al centro dell’attenzione un tema vitale: la stabilità dei luoghi in cui viviamo.