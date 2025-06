La FIGC inibisce per tre mesi Ettore Capriola: il motivo

Nella serata di ieri la FIGC ha reso noto con un comunicato, l’inibizione ad ogni attività sportiva per Ettore Capriola, per aver presentato in ritardo alcune importanti documentazioni.

Capriola inibito per tre mesi, il comunicato ufficiale

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 887 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Ettore CAPRIOLA avente ad oggetto la seguente condotta:

Ettore CAPRIOLA, per le seguenti violazioni:

– n.q. di socio e legale rappresentante della società Sport and Leisure s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato, oltre il termine dei 15 giorni previsto dalla normativa federale e nello specifico solo in data 11 ottobre 2024, a seguito dell’attivazione della procedura di cui al comma 8, dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., il proprio documento di identità, i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

– n.q. di socio e legale rappresentate della società Sport and Leisure s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5 bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato, oltre il termine dei 15 giorni previsto dalla normativa federale e nello specifico solo in data 11 ottobre 2024, a seguito dell’attivazione della procedura di cui al comma 8, dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., la dichiarazione sostitutiva di cui alla lett. D1) in luogo delle lett. B) e C) dell’art. 20-bis comma 5, delle N.O.I.F., tra l’altro inidonea a dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalle norme federali

– n.q. di socio unico della società acquirente Sport and Leisure s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, la lettera di referenze bancarie attestante la classe di rating della società Sport and Leisure s.r.l.;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto: ⋅ Sig. Ettore CAPRIOLA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione: ⋅ 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ettore CAPRIOLA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.