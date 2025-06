La Cittadella dello Sport prende forma: ecco le fondazioni della piscina e le gradinate del palasport

Prendono forma la piscina comunale e il palazzetto dello sport in viale Europa: l’aggiornamento con le parole (e le foto) del primo cittadino Luigi Mennella.

Prende forma la piscina comunale

La promessa comincia a diventare realtà: nell’area di viale Europa, cuore pulsante del progetto “Cittadella dello Sport”, si iniziano a vedere i primi, concreti risultati.

I lavori per la realizzazione della piscina comunale e del palazzetto dello sport a Torre del Greco procedono spediti, nel rispetto del cronoprogramma annunciato nei mesi scorsi.

Un’opera strategica, tanto attesa quanto simbolica, che ha visto la posa della prima pietra nel gennaio scorso, in un’area per anni abbandonata ma che oggi si candida a diventare uno dei poli sportivi più moderni della provincia.

Foto di Luigi Mennella Sindaco di Torre del Greco su Facebook

Le parole del sindaco: “Visibili gradinate del palazzetto, siamo al lavoro anche per lo stadio”

A fare il punto sull’avanzamento dei cantieri è il sindaco Luigi Mennella, che ha dichiarato: “I lavori per la realizzazione del palazzetto dello sport e della piscina comunale vanno avanti secondo il cronoprogramma annunciato prima alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e poi all’atto dell’apposizione della prima pietra di entrambe le strutture”.

“Se per il palasport sono visibili parte della gradinate, per la piscina recentemente sono state ultimate le fondazioni. Seguiremo con costanza, insieme al vicesindaco Michele Polese e agli uffici, il procedere di questi interventi, che rappresentano due capisaldi della tanto attesa Cittadella dello Sport, ricordando che al contempo vanno avanti le procedure necessarie anche per la futura realizzazione del nuovo stadio, sempre nell’area di viale Europa.”

Proprio sullo stadio, da fonti vicine all’amministrazione comunale si apprende che potrebbero esserci novità importanti nel brevissimo periodo. Uno sguardo quindi non solo al presente, ma anche al futuro: quello di una Torre del Greco che vuole rilanciare lo sport come strumento di crescita, socialità e rigenerazione urbana.

L’intervento prevede la realizzazione di una piscina semiolimpionica da 25 metri, con spalti da 250 posti, spogliatoi, parcheggio e aree verdi. Accanto sorgerà un palasport polifunzionale, pronto ad accogliere attività agonistiche e manifestazioni pubbliche.

Un investimento complessivo da oltre 6 milioni di euro, finanziato con fondi del PNRR e in parte del Credito Sportivo, che restituisce dignità e opportunità a una città che, per troppo tempo, ha visto svanire i propri sogni sportivi tra le pieghe della burocrazia.