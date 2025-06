Torna la Raccolta Alimentare per gli amici a quattro zampe: appuntamento in Litoranea con Pia Lanciotti

Una raccolta alimentare e di medicinali per gli amici animali: torna l’iniziativa del GAV a Torre del Greco.

Il GAV per gli animali, raccolta alimentare e di medicinali

Un piccolo gesto per una grande causa. Torna a Torre del Greco l’appuntamento estivo con la raccolta alimentare e di medicinali per gli animali promossa dal Corpo Provinciale Guardie Ambientali Volontarie di Napoli (GAV). L’iniziativa si svolgerà domenica 6 luglio, dalle ore 19 alle 22, presso via Litoranea, nello spazio adiacente al lido La Vela Beach.

Un evento all’insegna della solidarietà verso i nostri amici a quattro zampe, spesso vittime silenziose dei mesi estivi, segnati purtroppo da un picco di abbandoni e emergenze sanitarie. Proprio per questo il GAV chiama a raccolta cittadini e volontari per donare crocchette, scatolette, antiparassitari, farmaci veterinari e ciotole utili per le strutture che si prendono cura degli animali randagi o abbandonati.

A rendere ancora più speciale questa edizione ci sarà la presenza dell’attrice Pia Lanciotti, nota al grande pubblico per i suoi ruoli in tv e teatro, che ha scelto di sostenere l’iniziativa come testimonial ufficiale della serata.

L’evento, patrocinato dal Comune di Torre del Greco e dall’ASL Napoli 3 Sud, ha anche l’obiettivo di sensibilizzare contro l’abbandono degli animali e promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità. A chi parteciperà con una donazione saranno distribuiti gadget a tema e materiale informativo.

“Dissetiamo i nostri amici a quattro zampe” è anche l’appello che il GAV rinnova ai commercianti locali, invitandoli a lasciare una ciotola d’acqua fuori dai negozi, gesto semplice ma vitale per chi, senza padrone, affronta il caldo delle strade cittadine.

Una serata di impegno, consapevolezza e affetto per chi non ha voce, ma ha bisogno della nostra.

Nel segno dell’indimenticata Grazia Raia

“Se Grazia Raia, volontaria del Corpo Gav (Corpo provinciale guardie ambientali volontarie Napoli) e garante degli animali a Torre del Greco, fosse ancora tra noi sarebbe, come sempre, per strada a salvare animali di ogni tipo e a dare loro nutrimento e supporto.”

Sono le parole con le quali le Guardie Ambientali Volontarie hanno iscritto l’appuntamento del 6 luglio alla memoria della volontaria, intitolando la campagna: “Nun me lassà”. Un grido ribadito dalla testimonial Pia Lanciotti, che Salvatore De Chiara, marito di Grazia Raia ed anch’egli indefesso animalista, ha voluto ringraziare.

“Grazia rabbrividirebbe, come sempre, di fronte a tanta cattiveria e barbarie che purtroppo ancora oggi si scaglia contro gli animali. In sua memoria ed anche per portare avanti una missione che li ha sempre contraddistinti, i volontari del Corpo Gav il prossimo 6 luglio saranno con un gazebo in Litoranea: per sensibilizzare contro l’abbandono e la violenza contro gli animali e per una raccolta alimentare”.

Viste le spese che chi cura gli amici a 4 zampe e vi si affeziona come a persone di famiglia si trova ad affrontare di tasca propria, il monito alla popolazione è di partecipare in massa. Un piccolo gesto per il benessere di tante anime pure.

“Invitiamo la popolazione – ha detto Raffaella Belfiore, presidente del Corpo Gav- a donare tutto ciò che può essere utile ad aiutare gli animali: scatolette, crocchette, medicinali, antiparassitari, ciotole etc. Inoltre, invitiamo tutti a mettere una ciotola dell’acqua fuori alle proprie case e ai propri balconi per animali randagi, cani, gatti e uccellini“.