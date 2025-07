Chi era Diego, morto nell’esplosione a Torre del Greco: si è aggravato in poche ore

Si chiamava Diego Olimpiade l’uomo deceduto a seguito della violenta esplosione che si è verificata nella tarda mattinata di ieri a Largo Benigno, nel centro storico di Torre del Greco: l’uomo, un pensionato, è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Chi era Diego Olimpiade: morto nell’esplosione a Torre del Greco

Diego, 64 anni, risiedeva in un’abitazione singola adiacente a un edificio più grande. Era stato estratto vivo dalle macerie ma, trasportato d’urgenza all’ospedale Maresca di Torre del Greco, è deceduto poco dopo il ricovero.

Nato il 10 febbraio 1961, Diego era pensionato e non sposato. Nel quartiere in cui viveva era conosciuto come una persona molto tranquilla, dal passato abbastanza sofferto. Dal suo ultimo post diffuso sui social si legge: “Ho fatto tanti errori nella mia vita, ma la mia famiglia non l’ho mai dimenticata. Loro lo hanno fatto. Non li odio perché ci penserà la vita”.

Inizialmente l’uomo era stato recuperato dal cumulo di macerie e dichiarato fuori pericolo ma nel pomeriggio, in ospedale, le sue condizioni si sarebbero aggravate improvvisamente, fino a decretarne il decesso.

Nell’esplosione è rimasta coinvolta anche una donna con una persona disabile: per loro solo ferite lievi, secondo quanto riferito dai soccorritori.