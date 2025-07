Agorà Party, la festa in strada per la Madonna del Carmine: buon cibo, vino, tradizioni e artigianato

La festa per la Madonna del Carmine si apre quest’anno con l’Agorà Party: dopo il successo, lo scorso anno, della festa del vino, la Parrocchia Santa Maria del Carmine ed il Gruppo Incappucciati di Torre del Greco tornano ad accendere il quartiere e non solo.

Agorà Party, la festa in strada per la Madonna del Carmine

Un’esplosione di colori, suoni e sapori è pronta a invadere la centralissima piazza Luigi Palomba a Torre del Greco. Agorà Party, l’evento organizzato dalla Parrocchia Santa Maria del Carmine e dal Gruppo Incappucciati di Torre del Greco anche quest’anno accende l’estate torrese all’insegna della condivisione, della fede e della gioia collettiva.

Partita lo scorso anno come Agorà Wine, è oggi molto più di una “sagra”: Agorà Party è un abbraccio alla città, un momento di comunione che coinvolge famiglie, bambini, giovani e anziani in un clima di accoglienza e festa.

Il Gruppo Incappucciati di Torre del Greco ha dimostrato che a volte basta chiudere una strada, armarsi di fede, buona volontà e amore per la città, l’aiuto di amici e sponsor per creare un evento memorabile.

Stand gastronomici, tavolini in strada, buona musica con gli artisti locali: amicizia e condivisione, così piazza Luigi Palomba si trasforma in un piccolo borgo in festa.

Il programma della festa

Dalle ore 18.30, il programma si snoda tra giochi tradizionali come la corsa dei carrocci a cura di Carlo Boccia, laboratori creativi per i più piccoli con l’iniziativa “Esplosione di festa e colori”, e momenti di memoria collettiva come l’Omaggio a Maria in ricordo di Francesco Frammossa.

Dalle ore 19.00 prenderanno vita gli stand: prima l’artigianato locale e le esposizioni artistiche che animeranno la via con tatuatori, graffiti artistici e prodotti del territorio.

Poi, ovviamente, gli stand gastronomici con tanto cibo e buon vino all’esterno della chiesa del Carmine. Alle 21.00 la musica diventa protagonista: la Banda Musicale ACMT aprirà il concerto serale, seguita da un coinvolgente DJ set con “Una comunità che balla”, pensato per grandi e piccoli. E per chiudere in bellezza, l’energia dei Luna Janara, che accompagneranno il pubblico con canti popolari e suoni della tradizione.

Non mancheranno gli spazi dedicati ai bambini, con un minicampo da calcio in erba sintetica per giocare in libertà e sicurezza. Tutto questo in un unico luogo, nel cuore della comunità, dove la Chiesa si fa presenza viva anche fuori dalle mura, nel calore della vita quotidiana.