Turris, Di Stefano: “Grazie al sindaco. Commosso dal vostro affetto, ora tutti uniti”

Dopo aver fissato il fondamentale incontro con il sindaco Luigi Mennella, l’imprenditore abruzzese Attilio Di Stefano è pronto a rilevare la Turris.

Queste le sue dichiarazioni alla vigilia del tavolo decisivo con il primo cittadino: “Ringrazio con immensa stima il sindaco Luigi Mennella. Se non ho potuto anticipare il mio arrivo a Torre del Greco è stato in primis per motivi familiari legati alla salute di mio padre e poi alle varie vicissitudini del Castelnuovo Vomano.

Il sindaco mi ha subito concesso udienza nonostante il mio brevissimo preavviso. Un significativo atto d’amore per tutta la tifoseria corallina che ringrazio per i reiterati messaggi d’affetto ricevuti in questi giorni. Mi fermo qui per rispetto istituzionale in primis.

Spetterà al primo cittadino decidere il percorso da intraprendere. Io sicuramente sono animato da entusiasmo e voglia di lavorare. I proclami non fanno parte del mio bagaglio personale. Ancora grazie per affetto e sostegno anche ai media locali.

Alcuni mi hanno addirittura commosso. Spero di poter dare presto belle notizie. Ma occorre unità di intenti. Tutti dovremo remare dalla stessa parte se vorremo ritornare nelle categorie che la Turris merita”.