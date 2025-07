ULTIM’ORA. Uomo morto a Torre del Greco: trovato il cadavere nei pressi della stazione

Questa mattina, nei pressi della stazione della Circumvesuviana di Torre del Greco, è stato ritrovato il cadavere di un uomo. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia locale per risalire all’identità della vittima e comprenderne le cause del decesso.

Cadavere ritrovato a Torre del Greco: la scoperta

Stando a quanto emerso, sarebbero stati alcuni pendolari, diretti alla stazione per andare al lavoro, a notare il corpo senza vita dell’uomo nella zona di piazzale della Repubblica. Prima di recarsi a prendere il treno avrebbero, dunque, allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e una pattuglia della polizia per effettuare i rilievi del caso ed identificare la vittima. Al momento non si conoscono le cause del decesso né le sue generalità. Si tratta, tuttavia, di un uomo che, almeno all’apparenza, dovrebbe avere circa 60 anni.

Il corpo sembrerebbe non presentare segni di violenza dunque è probabile che non si tratti di omicidio ma, allo stato attuale, nessuna pista di indagine è esclusa. La zona spesso è frequentata da tossicodipendenti o persone senza fissa dimora. Gli inquirenti stanno valutando anche l’ipotesi di un malore improvviso che non avrebbe lasciato scampo all’uomo. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.