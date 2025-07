ESCLUSIVA/ Di Stefano: “Ringrazio Torre del Greco. Vi spiego le motivazioni del dietrofront”

Attilio Di Stefano ha chiarito in un’intervista esclusiva a VesuvioLive.it le ragioni che lo hanno spinto a fare il clamoroso passo indietro rispetto alla possibile acquisizione della Turris.

«È stata una valutazione oggettiva all’interno delle mie aziende – ha spiegato Di Stefano – e in questo momento non ci sono le condizioni per affrontare un’esperienza del genere. A questo si aggiungono anche motivazioni personali e familiari che non mi permettono di dedicarmi pienamente a un progetto così impegnativo».

«Sono venuto a vedere le cose con attenzione, a comprendere la realtà e le esigenze del club. Nei giorni successivi, insieme al mio consiglio di amministrazione, abbiamo valutato con serietà i possibili scenari futuri, sia dal punto di vista progettuale che economico. Alla fine, la decisione è stata di non procedere».

«Ringrazio sinceramente la città, il sindaco, l’amministrazione e i tifosi per la calorosa accoglienza. È stato qualcosa di eccezionale. Ma il momento, per me, non è quello giusto per intraprendere questo percorso».

«So che ci sono altre due cordate interessate. È giusto lasciare spazio a chi può e vuole portare avanti il calcio a Torre del Greco. Nessun mistero, nessuna polemica: solo la consapevolezza che, adesso, non posso affrontare questa sfida».