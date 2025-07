Torre del Greco, minaccia la moglie con una catena per avere soldi: arrestato un 39enne

Arrestato per aver minacciato la moglie con una catena: succede a Torre del Greco, il movente di tanta violenza è stato una richiesta di denaro.

Minaccia la moglie con una catena, arrestato a Torre del Greco

Ancora una volta, a muovere la violenza è il denaro. E ancora una volta, a pagarne il prezzo sono le mura di casa e gli sguardi impauriti dei più piccoli.

Succede a Torre del Greco, dove un uomo di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri della sezione radiomobile per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto per 100 euro, la scena davanti ai figli

Aveva bisogno di 100 euro e, per ottenerli dalla moglie, ha deciso di impugnare una catena di ferro con un grosso lucchetto all’estremità. Una scena agghiacciante, a cui hanno assistito anche i tre figli minori della coppia.

Grida, minacce e quella catena agitata davanti agli occhi della donna non sono però bastate per ottenere il denaro.

L’uomo si è allontanato dalla casa portando con sé l’arma improvvisata, mentre la moglie, spaventata e protettiva verso i figli, ha trovato il coraggio di allertare il 112.

L’intervento dei militari è stato tempestivo: in pochi minuti i Carabinieri sono arrivati sul posto e hanno individuato il 39enne ancora in strada. Ha provato a fuggire, ma è stato bloccato e tratto in arresto.

Violenza domestica, sempre più urgente intervenire sulla prevenzione

Per lui si aprono ora le porte del tribunale, con accuse pesanti che raccontano di un’altra giornata di ordinaria violenza domestica, purtroppo non isolata.

Una catena di ferro come strumento di intimidazione, tre bambini come spettatori inermi, e una donna costretta a chiedere aiuto per mettere fine all’ennesima escalation. Ancora una volta, una storia che lascia il segno e che pone interrogativi sempre più urgenti sulla prevenzione della violenza tra le mura domestiche.