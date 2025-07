Manca poco a Sant’Anna: il centro di Torre in festa tra fede, musica e tradizione

La festa di Sant’Anna accende di fede ed attesa il quartiere attorno alla parrocchia di Santa Maria del Principio: tre giorni di festa per questo fine settimana.

Tre giorni di festa per Sant’Anna

Fede, memoria e tradizione si fondono in un unico abbraccio alla parrocchia di Santa Maria del Principio, dove fervono i preparativi per la festa dei santi Gioacchino ed Anna. Un appuntamento attesissimo per la comunità del quartiere, guidata da don Luigi Magliulo, che ogni anno rinnova il suo legame profondo con la Madonna del Principio e con la devozione popolare.

La novena è già in corso, con la recita del Rosario ogni sera alle 18.30 e la Santa Messa alle 19, accompagnata dall’offerta della lampada. Ma il cuore della festa comincerà giovedì 24 luglio, con la solenne vigilia dell’incoronazione: alle ore 19 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da monsignor Vincenzo Pelvi, mentre venerdì 25 luglio si celebrerà il 67° anniversario dell’incoronazione della Vergine del Principio, con Rosario e supplica alle 11.30 e Messa solenne alle 19 officiata da monsignor Gennaro Acampa.

Sabato 26 si festeggia la Patrona

Il momento culminante sarà sabato 26: un’intera giornata di funzioni liturgiche, a partire dalle 6 del mattino fino alla solenne celebrazione eucaristica all’aperto alle ore 19. A seguire, alle 20, la tradizionale processione con la statua di Sant’Anna per le vie del quartiere.

Accanto agli eventi religiosi, anche quest’anno la parrocchia e il comitato di quartiere Rinascita hanno preparato un ricco programma civile, per celebrare insieme, tra musica, teatro e sapori, l’identità di una comunità viva e accogliente.

Giovedì sera, dopo le celebrazioni, spazio al concerto “NapoletAmo” con Magma Ensemble e alle hit senza tempo dell’International Music The Dreamers.

Venerdì 25 sarà invece il teatro a salire sul palco con lo spettacolo “’A pesca d’ ‘e cerase” del Teatro Club Gino Roma, seguito dallo show comico-musicale Napule ‘na resata e ‘na canzona. Ospite e conduttore delle serate, l’attore Cosimo Alberti, volto noto di Un posto al sole.

Non mancheranno area food con cucina locale preparata al momento e stand di artigianato, allestiti tra piazzale Cesare Battisti e le scale della villa comunale Ciaravolo.