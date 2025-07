Pugni e schiaffi all’ex, arrestato 32enne: aveva già minacciato di dare fuoco alla compagna

Violenza contro la sua ex compagna, i carabinieri evitano il peggio: succede a Torre del Greco dove finisce in manette un uomo di 32 anni che in passato aveva già minacciato la donna di darle fuoco.

Episodio di violenza a Torre del Greco: minaccia la compagna, 32enne arrestato

Ancora violenza tra le mura domestiche, ancora un episodio che si consuma nel silenzio della notte e che solo per un soffio non si è trasformato in tragedia.

A Torre del Greco i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un 32enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di atti persecutori e percosse nei confronti dell’ex compagna.

Il dramma si è consumato in un’abitazione già segnalata in passato per episodi simili. È lì che i militari sono intervenuti, allertati da una chiamata al 112, trovandosi di fronte una scena purtroppo fin troppo familiare.

Era già noto alle forze dell’ordine: aveva minacciato di darle fuoco

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, l’uomo avrebbe atteso la donna che rincasava, per poi aggredirla prima verbalmente e poi fisicamente, con una violenza inaudita: schiaffi e pugni al volto che non lasciano spazio a interpretazioni.

Non si trattava del primo episodio. L’uomo, infatti, avrebbe già minacciato in passato di darle fuoco. Un’escalation di odio e violenza che sembra non avere fine, se non quando le forze dell’ordine riescono ad arrivare in tempo.

I carabinieri, intervenuti tempestivamente, lo hanno bloccato poco prima che riuscisse a entrare in casa. Per lui sono scattate le manette e il trasferimento in carcere, in attesa di giudizio.

Una vicenda che riaccende i riflettori sulla necessità di non abbassare la guardia davanti ai segnali di violenza, anche quando sembrano “solo” minacce. Perché la violenza di genere spesso inizia così: con le parole, e finisce – se non fermata – con le mani ed anche oltre.