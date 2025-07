VIDEO/ L’ex Turris Stanislao Somma passa al Napoli: giocherà con l’Under 16

Il Napoli continua a guardare con attenzione al proprio settore giovanile, assicurandosi uno dei profili più promettenti del panorama campano. Il club azzurro ha infatti ufficializzato l’arrivo di Stanislao Somma, attaccante classe 2010, che ha firmato nei giorni scorsi dopo essersi messo in luce con la maglia della Turris.



Nell’ultimo campionato Under 15, Somma si è distinto per le sue qualità tecniche e realizzative, collezionando gol, assist e prestazioni di spessore che hanno attirato l’interesse di diverse società. Alla fine ha scelto il Napoli, dove potrà proseguire il suo percorso di crescita in un ambiente altamente competitivo e stimolante.

Attaccante moderno, dotato di senso del gol e di una visione di gioco non comune per la sua età, Somma rappresenta un innesto di grande valore per il vivaio partenopeo.