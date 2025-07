Torre del Greco, scuola a rischio sismico: chiuso il plesso “B. V. Romano Giampietro” di via De Curtis

Ordinanza di chiusura per la scuola “B.V. Romano – Giampietro” di via De Curtis a Torre del Greco: evidenziati rischi in caso di sisma.

Rischi in caso di sisma, chiude il plesso della “Romano – Giampietro”

La decisione è arrivata con l’ordinanza sindacale n. 61 del 25 luglio 2025, firmata a seguito dell’esito delle verifiche di vulnerabilità sismica eseguite sull’edificio. Una scelta necessaria, stando all’ordinanza firmata a Palazzo Baronale, per tutelare la sicurezza di alunni, personale docente e non docente.

A seguito di una serie di verifiche tecniche, l’edificio è risultato vulnerabile in caso di terremoto, tanto da spingere il sindaco Luigi Mennella a firmare un’ordinanza urgente che sospende da subito tutte le attività didattiche e amministrative.

Ora si attendono gli interventi

La scuola, che fa parte del programma comunale di controllo sulla sicurezza degli edifici scolastici, è stata oggetto nelle scorse settimane di un approfondito studio strutturale.

I risultati consegnati agli uffici tecnici hanno acceso un campanello d’allarme: sebbene la struttura presenti una stabilità statica generale, non garantisce adeguata sicurezza in caso di evento sismico.

Per questo motivo è scattato il provvedimento di chiusura immediata, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità di studenti, insegnanti e personale scolastico. Si tratta di una misura precauzionale, in attesa che vengano avviati e completati i lavori di adeguamento necessari per mettere in sicurezza l’edificio.

Il Comune ha già disposto che gli uffici competenti avviino con urgenza le attività tecniche per il superamento delle criticità e, parallelamente, vengano predisposte soluzioni alternative per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico.